Holanda e Ucrânia protagonizaram esta noite um grande espetáculo em Amesterdão. O jogo terminou com triunfo ( 3-2 ) da laranja mecânica e todos os cinco golos foram apontados em pouco mais de 30 minutos. Veja ou reveja neste vídeo os melhores momentos da partida da 1.ª jornada do Grupo C do Euro'2020. [Vídeo: VSports]