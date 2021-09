A carregar o vídeo ...

O traçado do Autódromo Internacional do Algarve (AIA) foi adicionado ao Fórmula 1 2021, com o traçado do Circuito de Portimão a primeira de algumas novidades que virão nos próximos meses para o jogo. Safety Car da Aston Martin é outra das novidades neste update, que terá uma nova versão em outubro, com a introdução do Circuito de Imola. [Vídeo: F12021]