Claque do AZ Alkmaar ignora proibição do governo e invade estádio e relvado

O governo holandês decretou na semana passada que os estádios voltariam a fechar as portas aos adeptos devido à pandemia de Covid-19, mas houve quem tenha decidido ignorar a proibição e ir, mesmo assim, ao futebol. Foi o caso dos ultras do AZ Alkmaar, que este sábado interromperam o jogo com o NEC ao invadir o estádio e posteriormente o relvado. Isto depois de um verdadeiro show de fogo de artifício fora dele...