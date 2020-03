A carregar o vídeo ...

Os Bad Blue Boys, uma das principais claques do Dínamo Zagreb, mobilizaram-se este domingo nas ruas da capital croata, ajudando de forma decisiva as autoridades após o violento sismo que abalou a cidade . No vídeo acima poderá ver um dos momentos nos quais o grupo organizado se mobilizou, neste caso ao ajudar a retirar vários doentes de uma unidade hospitalar que havia sido afetada.