Claque do Groningen agrediu jogador da própria equipa em pleno jogo!

O Groningen-Heerenveen, a contar para a 26ª jornada da liga holandesa, revelou cenas lamentáveis e impensáveis de assistir num jogo profissional de futebol na Europa. Perto do final do encontro, a claque da equipa da casa interpelou alguns jogadores que se deslocaram à bancada onde figura habitualmente colocada. A verdade é que os ânimos aqueceram e nem a presença de stewards evitou que, pelo menos, um jogadore do Groningen (Jetro Willems) fosse agredido por 'ultras' - um deles bem visível nas imagens - afetos à formação que está no 17º e penúltimo lugar do campeonato. O árbitro Serdar Gözübüyük interrompeu a partida - reatando-a mais tarde - por assumir que não estavam reunidas as condições para o encontro ser finalizado.