A claque do Hajduk Split cantou os parabéns pelos 30 anos dos No Name Boys antes do apito inicial com o Istra Pula. Além os adeptos croatas também envergaram uma tarja em português com a inscrição: "30 anos de existência / 18 anos contra a legalização / Parabéns irmãos NN"