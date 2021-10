A carregar o vídeo ...

O Palmeiras foi, na madrugada deste domingo, derrotado em casa pelo Bragantino no Brasileirão ( 2-4 ), e a equipa de Abel Ferreira encontra-se agora a 14 pontos do 1.º classificado, o Atlético Mineiro. Antes do início da partida, a claque do 'verdão' gritou e cantou o nome do treinador português, que respondeu da mesma maneira com uma reação eufórica. (Vídeo: Twitter Felipe Zito)