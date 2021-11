Claque do Sporting mostra buraco na bancada em P. Ferreira: «Poderia ter-se dado outra tragédia»

A carregar o vídeo ...

Os 'Directivo Ultras XXI', uma das claques do Sporting, partilharam nas redes sociais um vídeo de um buraco na bancada no estádio do Paços de Ferreira, onde os leões jogaram ontem à noite. "Enquanto um cartão do adepto for prioritário, em vez da segurança dos adeptos e as condições nas bancadas, estarão desde logo errados na sua ideologia! Hoje mais uma vergonha no estádio do Paços de Ferreira, onde adeptos caíram e poderia ter-se dado outra tragédia! Discutam e façam o que tem de ser feito para que todos possamos ir à bola em segurança!", escreveu a claque. (Vídeo Instagram)