Claque do V. Guimarães ilumina e aquece a cidade no apoio à equipa

A carregar o vídeo ...

A claque do V. Guimarãesontem à noite, no trajeto entre o Estádio D. Afonso Henriques e o hotel, onde a equipa pernoitou antes do jogo de hoje, com o FC Porto. À passagem pelo centro histórico da cidade, dezenas de elementos dos White Angels manifestaram todo o seu apoio com tochas, foguetes e cânticos. (Vídeo Facebook)