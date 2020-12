Claque do V. Guimarães 'invade' pista para apoiar Vítor Rodrigues

A carregar o vídeo ...

Sempre entusiastas por quem veste as suas cores, a claque White Angels surpreendeu na noite de sexta-feira o atleta Vítor Rodrigues, ao 'invadir' a Pista Gémeos Castro para lhe uma força adicional durante o desafio no qual o ultramaratonista se propôs a bater o máximo nacional das 24 horas em pista. No final, este 'boost' energia acabou por surtir efeito, já que o atleta quebrou o máximo do nosso país por mais de 15 quilómetros