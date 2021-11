A carregar o vídeo ...

Um grupo de adeptos do Sporting, afetos às claques do clube, envolveram-se na noite de terça-feira em desacatos com simpatizantes turcos do Besiktas, em Lisboa, avança o Correio da Manhã . O jogo da Liga dos Campeões entre as duas equipas está agendado para esta noite (20 horas)