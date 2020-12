A carregar o vídeo ...

Juve Leo, Directivo Ultras XXI e outros adeptos do Sporting receberam, num ambiente de enorme euforia, a equipa leonina à chegada a Alvalade, antes do jogo com o Paços de Ferreira. Entre muitos incentivos e apoio, houve também lugar a críticas às arbitragens, nomeadamente ao VAR, com Famalicão ainda na memória...