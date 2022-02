A carregar o vídeo ...

Desfrutar do 'Horizon Forbidden West' e ouvir Regalla expressar-se com a sua voz vai ser aliciante para Cláudia Semedo. No auge da sua simpatia, a atriz confessa ter ficado espantada com a qualidade gráfica do videojogo e garante que existe o "risco" de ficar agarrada à Playstation 5. Não só ela, diga-se!