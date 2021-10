«Pizza é pouco...»: Ranieri promete recompensar jogadores se não sofrerem golos frente ao Liverpool

Claudio Ranieri não escondeu o seu amor pelo futebol inglês no dia que marcou o seu regresso à Premier League, desta vez para ser treinador do Watford, atual 15.º classificado do campeonato. "Eu amo o futebol inglês", atirou o técnico italiano de 69 anos, que foi o principal obreiro do primeiro título do Leicester, em 2015/16, na Premier League. Nessa temporada, o técnico prometeu recompensar os seus jogadores com pizza caso não sofressem golos frente ao Stoke City, desta vez, Ranieri promete ainda mais caso os seus pupilos consigam uma 'clean sheet' diante do Liverpool. "Pizza é pouco", atirou. [Vídeo: OneFootball]