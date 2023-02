Club Brugge continua em crise e Noa Lang 'explode': «É isto todas as semanas, f...»

A carregar o vídeo ...

O Club Brugge, adversário do Benfica na Liga dos Campeões, não vê forma de sair da crise. A formação belga ganhou apenas um dos últimos sete jogos no campeonato e vai em quatro partidas sem vencer no que toca a todas as competições. Hoje, novo empate (2-2), agora diante do Cercle Brugge, que deixou Noa Lang, um dos futebolistas da equipa, à beira de um ataque de nervos. "Con... de merd...! É isto todas as semanas", disparou na ida para os balneários após a partida.