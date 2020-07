O FC Porto ficou muito perto do golo diante do Sporting à passagem dos 25 minutos, quando Luis Díaz, servido por Fábio Vieira, se isolou e colocou a bola redondinha rumo ao fundo da rede. No Dragão já se celebrava, mas Seba Coates tinha outras ideias e, com um corte fantástico, impediu o golo em cima da linha.