Coates e a conversa com crianças de Viana do Castelo: «Estou mais habituado a falar no balneário...»

Coates esteve à conversa com cerca de duas dezenas de crianças da Escola Academia Sporting de Viana do Castelo, onde distribuiu conselhos à pequenada. O capitão leonino fê-lo a partir de Alvalade, graças a uma tecnologia 5G facultada por um grupo de comunicação português, e no final contou como foi falar com estes futuros campeões. (Vídeo Sporting)