Em declarações ao canal da federação do Uruguai, Sebastián Coates, que ficou de fora da convocatória de Óscar Tabárez devido a um problema no joelho , elogiou o compatriota e companheiro de equipa no Sporting, Manuel Ugarte, que no domingo se estreou pela seleção principal uruguaia frente à Bolívia. [Vídeo AUF TV]