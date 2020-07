A carregar o vídeo ...

O Sporting assinalou, esta quinta-feira, através de um vídeo publicado nas redes sociais do clube, a marca de 200 jogos de Sebastián Coates com a camisola dos leões. Em declarações aos meios do clube, o defesa-central uruguaio mostrou-se muito contente por chegar a uma marca imporante "num clube tão importante no Mundo do futebol" e apontou já aos 250. [Vídeo: Sporting CP]