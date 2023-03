A carregar o vídeo ...

A 2.ª parte do duelo entre Arsenal e Sporting, da 2.ª mão dos 'oitavos' da Liga Europa, ficou marcada por um episódio algo caricato. Na sequência da chuva intensa que se fazia sentir, uma das coberturas do Emirates Stadium cedeu e obrigou mesmo alguns adeptos dos gunners a mudarem de lugar, segundo dá conta o 'The Sun'.