Cesc Fàbregas alcançou, este domingo, o jogo número 800 da carreira no triunfo (2-1) diante do Nantes, a contar para a 3.ª jornada da Liga francesa. Minutos após o final do encontro, o internacional espanhol celebrou marca redonda juntamente com os seus companheiros de equipa, um dos quais brincou com o experiente médio: "Isso são o quê, 800 minutos?", atirou. [Vídeo: Monaco]