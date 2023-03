Colega de João Almeida atropelado na Bélgica: imagens são impressionantes

A carregar o vídeo ...

O colombiano Juan Sebastián Molano é o mais recente ciclista do pelotão World Tour a ser vítima de um acidente com um carro. Aconteceu na sexta-feira, na Bélgica, quando se preparava para a Gent-Wevelgem, uma prova que se realizou este domingo. O colega de João Almeida, Ivo Oliveira e Rui Oliveira chocou com grande violência e velocidade num carro e neste vídeo é possível ver-se a gravidade do impacto. Segundo a UAE Team Emirates, Molano sofreu numerosas lesões, nomeadamente uma concussão e uma fratura no dedo do pé.