A carregar o vídeo ...

Uma vez mais com Ricardinho ausente, o Inter Movistar apurou-se este sábado para a final do playoff do campeonato espanhol de futsal, graças a uma vitória por 3-1 sobre o Palma Futsal. Um triunfo que surgiu de forma natural e que teve neste golo, marcado por Borja, o seu momento alto. Não pelo que o autor do golo fez, mas sim aquilo que Humberto fez a Rafa López.