Colombianos mostram imagens do momento do acidente de Egan Bernal

A emissora colombiana RCN divulgou esta segunda-feira o primeiro vídeo do momento do acidente que atirou Egan Bernal para uma cama de hospital. Nas imagens é possível ver-se a forma como o ciclista da INEOS se aproxima e choca contra o autocarro que estava parado. Segundo o jornalista que garantiu o vídeo, Bernal ia a cerca de 65 km/h na hora do impacto, algo que ainda torna ainda mais miracoloso o facto de ter escapado com vida, como o próprio assumiu.