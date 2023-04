A carregar o vídeo ...

O duelo de Sub-14 femininos entre Alentejo e Leiria foi renhido, tendo terminado com o triunfo alentejano por apenas dois pontos (33-31). Por isso, no final do encontro, que decorreu no pavilhão da Escola Básica Francisca Cabrita, houve direito ao famoso 'túnel dos calduços'.