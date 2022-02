Com ele ninguém se mete: campeão mundial de pesos pesados estreou-se no... futebol

A carregar o vídeo ...

Recentemente consagrado campeão do mundo de pesos pesados da WBA, IBF, WBO e IBO - a última luta foi diante do britânico Anthony Joshua, em setembro -, o ucraniano Oleksandr Usyk cumpriu esta sexta-feira o sonho de uma vida, ao atuar pelo FC Polissya Zhytomyr, num jogo de preparação diante do NK Veres Rivne. Entrou nos últimos 15 minutos e esteve logo em foco, mas não pelas melhores razões. É que pouco depois de entrar em campo mostrou que talvez o melhor seja mesmo voltar ao boxe, ao desperdiçar um 'golo cantado' no coração da área.



Uma coisa é certa: com um adversário destes em campo, poucos (ou nenhum!) jogadores se atreverão a arriscar entradas mais duras ou até discussões...