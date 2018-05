Com Miguel Barbosa no Rali de Portugal: Segundo lugar em dia de azares

Cumprida que foi a 1.ª seção da 3.ª etapa do Rali de Portugal ficou, ao final desta manhã de sábado, definido o resultado para o Campeonato Portugal de Ralis 2018 desta importante jornada do mundial da disciplina. Miguel Barbosa finalizou a sua prestação com um excelente 2.º lugar depois de um intenso duelo pela vitória com Armindo Araújo, travado no derradeiro troço da manhã quando um inesperado sobreaquecimento obrigou o piloto do Skoda Fabia R5 a reduzir substancialmente o seu excelente andamento.