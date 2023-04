A carregar o vídeo ...

Oscar Cardozo, de 39 anos, não pára de marcar no Paraguai. O avançado do Benfica faturou logo aos 10 minutos, pelo Libertad, de pé direito, depois de ter tentado com o mais forte, o esquerdo. Foi o 8º golo em 12 jogos para o experiente Tacuara, desta diante do Resistencia SC.