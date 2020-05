A carregar o vídeo ...

"Neste dia [31 de maio] em 2008 bati o recorde mundial dos 100 metros com 9,72 segundos!" escreveu Usain Bolt no Twitter onde também partilhou estas imagens. O velocista jamaicano é ainda o detentor do recorde mundial, no entanto baixou essa marca para 9,58 segundos, pouco mais de ano depois, no Mundial em Berlim.