Combate foi cancelado e lutadores ficaram perto do confronto físico no lobby do hotel

A luta entre Karl Roberson e Marvin Vettori, agendada para esta madrugada no âmbito de mais um evento do UFC, foi cancelada devido a problemas físicos por parte de Roberson, mas nem isso impediu que o confronto físico ficasse muito próximo de acontecer entre ambos. Tudo sucedeu no lobby do hotel onde estavam instalado, em Jacksonville, quando Vettori encontrou o seu oponente e lhe fez notar a sua insatisfação pela forma como tudo sucedeu. "Se és um lutador, vale lá lutar. Pareces estar bem para lutar, por isso vamos lutar seu c...", atirou Vettori entre gritos, num estado claramente alterado e emotivo.