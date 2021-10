Combates, pesagens e perda de peso: assim é o dia de um atleta no Mundial de kickboxing

A carregar o vídeo ...

Ricardo Hilário, Inês Casqueiro e Sofia Oliveira disputaram, esta quinta-feira, as meias-finais do Campeonato do Mundo de Kickboxing, tendo Record acompanhado o dia dos três atletas. De pesagens a combates, ficou ainda bem patente a forma como os atletas têm de se controlar em termos de peso. Já depois de ter vencido o seu combate, Ricardo Hilário (K1 -54 kg) começou a preparar a final desta sexta-feira, situação que o obrigou a perder algum peso num curto espaço de tempo (o atleta ficará abaixo dos 54 kg até à hora da pesagem). Edição: João Silva