Começa a 'Messi Mania' nos EUA: argentino já tem... hambúrguer especial no Hard Rock Cafe

A chegada de Leo Messi a Miami levou consigo não só o talento futebolístico do argentino, como também deu à cidade da Florida uma nova opção gastronómica. Falamos do novo hambúrguer do Hard Rock Cafe, criado em parceria entre o craque e a famosa cadeia de restaurantes. De seu nome 'La Milanesa', trata-se de um hambúrguer de frango, que promete ser um 'best seller'. "Outro sonho cumprido! Muito contente por apresentar o novo Messi Chicken Sandwich que criámos com o @HardRockcafe, inspirado na minha comida favorita: La Milanesa! Não podem perdê-lo", escreveu La Pulga.