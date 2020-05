A pouco e pouco as nossas vidas começam a reencontrar alguma normalidade, com o regresso ao trabalho e a algumas das rotinas prévias à pandemia de Covid-19. Ainda assim, como os ginásios e espaços desportivos ainda não abriram, nada melhor do que deixar uma sugestão de um treino, à boleia do bodyboarder português Hugo Pinheiro.