A carregar o vídeo ...

Flávio Gomes, comentador da Fox Sports Brasil, comentou o interesse do Benfica em Patrick de Paula, jogador do Palmeiras, e sublinhou que os jogos dos encarnados vão ser seguidos com muita atenção no Brasil, por causa de Jorge Jesus e dos futebolistas brasileiros que as águias já contrataram. (Vídeo Fox Sports Brasil)