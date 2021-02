A carregar o vídeo ...

O comentador Renato Maurício Prado, do UOL Esporte, assumiu esta segunda-feira, no programa 'Fim de Papo', que o regresso de Jorge Jesus ao Flamengo "não é impossível". O comentador revela mesmo uma conversa com um dirigente dos cariocas, que lhe terá dado a entender que esse cenário estará em cima da mesa.