A eventual saída de Jorge Jesus do Flamengo para regressar ao Benfica continua a dominar os programas de debate desportivo no Brasil. Mano, comentador da Fox Sports, comparou a situação do treinador a um casamento: 'casou' com o Flamengo mas continua a receber 'cantada' do Benfica. (Vídeo Fox Sports)