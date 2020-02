Comentador brasileiro visa Jorge Jesus: «Em Portugal sempre foi deste nível de arrogância»

A carregar o vídeo ...

Jorge Jesus continua a dar que falar no Brasil por causa das suas declarações após o encontro com o Fluminense. Depois de vários comentários já feitos às suas palavras, agora foi a vez do conceituado Jorge Nicola, da ESPN Brasil, dar a sua visão, numa análise em que considerou JJ é um "dos caras mais marqueteiros que existem no futebol mundial". (Vídeo: ESPN Brasil).