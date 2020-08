Comentador diz que Domènec recebeu jogadores do Flamengo fora de forma: «Ele apanhou um susto»

A carregar o vídeo ...

Mauro César, comentador da ESPN Brasil, contou que a culpa das derrotas do Flamengo - particularmente a última, com o Atlético Goianiense -, não é apenas do treinador Domènec Torrent. O jornalista revela que entre a saída de Jorge Jesus e a chegada do técnico catalão, muitos jogadores ganharam peso enquanto outros perderam massa muscular. "Domènec apanhou um susto", garante. (Vídeo ESPN Brasil)