Comentador espanhol arrasa Gareth Bale: «O Real Madrid tem de despedi-lo»

Conhecido por ser sevilhista e antimadridista, o comentador Cristóbal Soria 'explodiu' esta quinta-feira durante o programa 'El Chiringuito', ao considerar que o Real Madrid tem de despedir Gareth Bale por conta do sucedido nos últimos tempos. Em especial por conta da atuação do extremo pelo País de Gales, com dois golos e uma atuação de bom nível, isto quando no Real Madrid não joga por... estar lesionado.