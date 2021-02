Comentador foi à casa de banho durante relato de jogo e... acabou despedido

A carregar o vídeo ...

Bobby Bulloch era até quarta-feira um dos comentadores do canal oficial dos escoceses do Hamilton Academical. Era, porque após o encontro com o Ross County acabou por ser despedido, tudo por causa de uma ida à casa de banho durante a partida. Bem, não foi propriamente pela ida à casa de banho, mas sim pelos detalhes que deu em direto...



"Lamento... Não carreguei no botão, fui ali tratar de um 'assunto' ao intervalo, desculpem a linguagem. Desculpem por não me terem ouvido quando voltei, não carreguei no botão", começou por dizer o comentador, que depois passou para um momento de detalhe... constrangedor. "Fui cagar e demorei um bocadinho mais pois estava difícil de sair... Bem, peço desculpa, vamos mudar de assunto e voltar ao jogo. Mas repito que me esqueci de ligar o botão e estou encantado por estar de volta", atirou.