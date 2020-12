A carregar o vídeo ...

Maurício Borges, um comentador de televisão conhecido no Brasil como Mano, perdeu uma aposta com o apresentador Benjamin Back na última semana, e apareceu no programa de ontem vestido de Mulher Maravilha. Mano tinha apostado que o Flamengo nunca seria eliminado da Taça Libertadores pelo Racing, mas o Mengão perdeu e o comentador teve de cumprir a promessa. [Vídeo: Instagram]