Emblemas com pergaminhos voltam ao Jamor para selar regresso aos escalões profissionais com um título: U. Leiria e Belenenses, "as duas melhores equipas da época", na opinião partilhada dos técnicos, fazem a festa. A CMTV vai transmitir o jogo e esteve a sentir o ambiente de festa no Jamor.