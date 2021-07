A carregar o vídeo ...

O Benfica oficializou Meité, mais um jogador para o meio-campo. Sérgio Krithinas, diretor adjunto de 'Record', comentou o tema no programa 'Hora Record' (CMTV) e revelou que a saída de Weigl ganha mais força com a chegada de Meité - e caso surja uma proposta que permita às águias recuperar o investimento no alemão.