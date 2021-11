A carregar o vídeo ...

Luís Neto formou-se como futebolista no Varzim. O sorteio da Taça de Portugal colocou os poveiros no caminho do Sporting e, por isso, Record foi conhecer histórias do jogador através do avô e pai de Luís Neto. Viagem às origens do defesa-central dos leões em todas as plataformas de Record esta quarta-feira.