Como acabar uma conferência: chá na mão e uma 'boca' para Klopp

A carregar o vídeo ...

Aos 66 anos, Sam Allardyce é um dos nomes mais emblemáticos dos bancos da Premier League e terá sido certamente fazendo uso da sua experiência e sabedoria que no domingo travou o campeão Liverpool (empate a um golo). Jürgen Klopp não gostou lá muito do que viu, criticou a postura do WBA, mas na sua análise o veterano técnico manteve a postura e, a fechar a conferência de imprensa, deixou uma imagem inusitada...