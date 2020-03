Como Bruno Lage reagiu aos assobios dos adeptos do Benfica ao sair do relvado

A carregar o vídeo ...

Após o empate caseiro ( 1-1 ) do Benfica com o Moreirense, que ditou a perda da liderança para o FC Porto, Bruno Lage ouviu alguns assobios. Depois do apito final, o treinador encarnado saiu do banco e foi até ao meio-campo, onde teve uma curta conversa com o árbitro Fábio Veríssimo. De seguida, foi para o túnel e bateu palmas na direção da bancada perante os assobios que dali vinham.