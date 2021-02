Como contrariar as previsões de forma brutal: Derrick Lewis 'apagou' Curtis Blaydes desta forma

A carregar o vídeo ...

Antes do combate as odds eram claras, Derrick Lewis estava longe de ser o favorito diante de Curtis Blaydes - tinha 4,5 de probabilidade de triunfo. Mas como tantas vezes acontece noutras modalidades, Lewis decidiu desafiar as odds e, com uma atuação incrível deu conta do oponente esta madrugada no UFC Vegas 19. Para se ter ideia do feito alcançado, esta foi a maior surpresa (atendendo às odds) desd que Michael Bisping, com 5,5 de probabilidades, derrotou Luke Rockhold no UFC 199 - em 2016.