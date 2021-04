«Como é que ele ainda se lembrava de mim?»: jogador do Spezia em 'choque' por causa de Cristiano Ronaldo

A carregar o vídeo ...

O avançado ganês Emmanuel Gyasi, do Spezia, lembrou esta quinta-feira, em declarações à emissora local Joy Sport, um momento protagonizado com Cristiano Ronaldo que o deixou verdadeiramente... "chocado". Tudo se deu no mês passado, aquando do jogo entre a sua equipa e a Juventus do avançado português, isto depois de se terem encontrado pela primeira vez em novembro. Na altura só o simples facto de ter falado com CR7 já foi algo marcante - como o próprio assumiu na altura -, mas o português tinha reservado um gesto que marcou e marcará o jogador ganês para sempre.