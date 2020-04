A carregar o vídeo ...

Se é fã do Liverpool certamente já estava a contar os dias para celebrar o mais que certo título de campeão inglês, mas a crise em torno do coronavírus obrigou a colocar essa celebração em pausa. Ora, no meio desta incerteza, assinala-se precisamente hoje o 30.º aniversário do último título dos reds e nada melhor do que recordar como era o Mundo nessa data... em 1990. (vídeo: Omnisport)