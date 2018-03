Como explicar este gesto de Dani Alves para com Ronaldo?

A relação entre Cristiano Ronaldo e Dani Alves já é azeda desde os tempos em que o brasileiro atuava no Barcelona e esta terça-feira, no duelo entre Real Madrid e Paris SG, voltou a assistir-se a um festival de momentos tensos entre ambos. A determinado momento do jogo, CR7 chegou a ameaçar dar um pontapé ao brasileiro, que pouco depois decidiu ter um gesto que não deixa grande espaço para dúvidas...